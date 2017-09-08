Министр Долгова пояснила кто и как должен решать кадровый дефицит в здравоохранении Алтайского края

В Алтайском крае, как и по всей стране, не хватает врачей и медсестер в медучреждениях, которые должны обеспечить население первичной консультацией. Министр здравоохранения Ирина Долгова говорит, что это связано с оттоком специалистов возрастной группы, а также бездействием муниципалитетов. На "Парламентском часе" в АКЗС она пояснила, что проблем с зарплатой в отрасли нет.
По словам Долговой, в краевых медучреждениях первичного звена 63% кадров — "специалисты возрастной группы". Они покидают свои рабочие места, из-за чего складывается дефицит кадров. Но причина не только в этом.
Ирина Долгова,
министр здравоохранения Алтайского края:
Конечно, вопрос дефицита медработников в районах Алтайского края адресован министерству. Но в соответствие с законом №131 "О местном самоуправлении", законом №323 "Об основах охраны здоровья граждан РФ", местным законом №10-ЗС "О регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан", полномочия по закреплению кадров на местах принадлежат муниципалитетам.
Долгова рассказала, что в 2012 года главы муниципалитетов подписали соглашение с краевым Минздравом, согласно которому должны работать над закреплением кадров на местах. Но основная часть его не выполняет. "Когда спрашиваешь, а что сделали для закрепления специалиста: предоставили квартиры, выполнили меры финансовой поддержки? Ничего этого нет", — сожалеет эксперт.
Министр здравоохранения отметила, что один из важнейших стимулов закрепления работников на местах — это заработная плата. В этом вопросе Алтайский край выполняет обязательства региональной дорожной карты, согласованной с Минздравом РФ. По данным мониторинга на 1 июля средняя зарплата врачей составила 38 132 рубля, а среднего медицинского работника — 20 612 рублей. Это 11,6% и 8,6% выше показателя региональной дорожной карты соответственно. Младший медперсонал получает 11870 рублей (соответствует дорожно карте).
Ирина Долгова,
министр здравоохранения Алтайского края:
Целевые показатели по зарплате в сфере здравоохранения мы выполняем. Но заработная плата медицинского работника может разниться от стажа, квалификационных категорий, выполненных объемов работ, выплат компенсационного и стимулирующего характера. Поэтому она может быть как ниже, так и выше установленных целевых показателей.
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