Московский эксперт рассказала барнаульцам о некачественных лекарствах в аптеках

Эксперт рассказала altapress.ru, что самые частые нарушения, которые встречаются в отечественной аптечной практике, связаны с перевозкой и хранением лекарственных средств. "Национальная фармацевтическая палата" уже много лет следит за тем, чтобы аптеки не допустили реализации некачественных или не сертифицированных препаратов до потребителя.

Что касается сертификации лекарственных препаратов, то здесь процент нарушений минимален. Тем более, что с 5 июня вступили в силу поправки в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и аптечные организации вновь могут закупать препараты не по международному не патентованному названию (МНН), а по торговому наименованию. Раньше, приобретая товар строго по МНН, можно было взять и "кота в мешке" — лекарство от неизвестного производителя, который просто выиграл тендер на поставку.

Еще одна сторона, которую с 2017 года нужно развивать и контролировать — то, что к обязанностям провизоров добавилось консультирование. Теперь, как рассказала Неволина, они должны владеть информацией о каждом препарате, ориентироваться в производителях и торговых наименованиях и уметь донести это до покупателя. Другими словами, каждый фармацевтический работник обязан оказывать фармацевтическую помощь.

Елена Неволина,

исполнительный директор Союза "Национальная фармацевтическая палата":

Елена Неволина, исполнительный директор Союза "Национальная фармацевтическая палата"

Неволина объяснила, что только врача могут наказать, в случае неправильно подобранного медикаментозного лечения. Балансировать здесь очень сложно. Но, когда и врач и провизор, и фармацевт будут работать в одной связке, то потребитель от этого только выиграет и получит эффективное лечение эффективным препаратом. Поэтому в перспективе проблема некачественных медикаментов может исчезнуть.