Осматривать россиян будут чаще. Минздрав рассказал об изменениях в диспансеризации

По словам чиновницы, некоторые группы граждан будут проходит диспансеризацию два раза в год.

Вероника Скворцова,

министр здравоохранения РФ:

С 1 января для определённых возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска.

Сейчас взрослые проходя диспансеризацию раз в три года, а дети — ежегодно.

В министерстве планируют изменить порядок медосмотра у детей. Их не будут проводить в образовательных учреждениях, а лишь в больницах и поликлиниках. Необязательными с 1 января 2018 года станут исследования уровня глюкозы в крови, ультразвуковые исследования сердца и флюорография легких у детей.