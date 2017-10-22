Осматривать россиян будут чаще. Минздрав рассказал об изменениях в диспансеризации

Российски министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что с 2018 года изменится система диспансеризации россиян, передает RT.
По словам чиновницы, некоторые группы граждан будут проходит диспансеризацию два раза в год.
Вероника Скворцова,
министр здравоохранения РФ:
С 1 января для определённых возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска.
Сейчас взрослые проходя диспансеризацию раз в три года, а дети — ежегодно.
В министерстве планируют изменить порядок медосмотра у детей. Их не будут проводить в образовательных учреждениях, а лишь в больницах и поликлиниках. Необязательными с 1 января 2018 года станут исследования уровня глюкозы в крови, ультразвуковые исследования сердца и флюорография легких у детей.
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