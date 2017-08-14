Почти тысяча зарубежных студентов хотят учиться в алтайском медуниверситете

На факультет иностранных студентов уже зачислено 76 представителей Индии, Египта, Ирака, Палестины, а также граждане Нигерии и Швеции и 413 иностранных граждан из республик Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Монголии, информирует сайт вуза. Судьба остальных станет известна в ближайшее время.

Что касается российских регионов, то учиться в Алтайском медуниверситет приехали жители Петропавловска-Камчатска, Читы, Североморска, Екатеринбурга, Сочи, Иркутска, Новосибирска. Помимо жителей России, несколько абитуриентов из Казахстана и Таджикистана будут учиться бесплатно.

Всего заявления на поступление в медицинский вуз Алтайского края в 2017 году подали почти 4 000 абитуриентов, 2021 заявление – на бюджетную форму обучения (конкурс составил более 4 человек на место). Самыми популярными специальностями этого года оказались "Лечебное дело", "Стоматология" и "Фармация".