Почти тысяча зарубежных студентов хотят учиться в алтайском медуниверситете

Жители стран ближнего и дальнего зарубежья подали в приемную комиссию Алтайского государственного медицинского университета 966 заявлений.
На факультет иностранных студентов уже зачислено 76 представителей Индии, Египта, Ирака, Палестины, а также граждане Нигерии и Швеции и 413 иностранных граждан из республик Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Монголии, информирует сайт вуза. Судьба остальных станет известна в ближайшее время.
Что касается российских регионов, то учиться в Алтайском медуниверситет приехали жители Петропавловска-Камчатска, Читы, Североморска, Екатеринбурга, Сочи, Иркутска, Новосибирска. Помимо жителей России, несколько абитуриентов из Казахстана и Таджикистана будут учиться бесплатно.
Всего заявления на поступление в медицинский вуз Алтайского края в 2017 году подали почти 4 000 абитуриентов, 2021 заявление – на бюджетную форму обучения (конкурс составил более 4 человек на место). Самыми популярными специальностями этого года оказались "Лечебное дело", "Стоматология" и "Фармация".
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