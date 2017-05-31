Появился список профессий, которые снижают мужскую потенцию

Ученые Манчестерского университета (Британия) выяснили, какие профессии могут способствовать половому бессилию у мужчин. При оценке мужских функций они учитывали степень стрессовых ситуаций на работе, употребление алкоголя, курение и эмоциональные нагрузки, пишет ГазетаDaily.
В исследовании приняли участие сотни мужчин.
"Победителями" по частоте проблем с потенцией стали мужчины, которые работают в офисах. В основном, это происходит из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания. На втором месте — полицейские и военнослужащие. У них причиной проблем чаще всего является постоянный стресс. На третьем — спортсмены. Здесь здоровье "подкашивает" эмоциональная и физическая нагрузка. На четвертом — рабочие, которые испытывают постоянную усталость.
Кстати, представители богемы также имеют проблемы в постели, потому что их страсть зачастую направлена на реализацию творческих планов и когда что-то не получается, то возникает неуверенность и в сексуальной жизни.
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