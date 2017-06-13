Здоровье

Раненая беременная сбежала из московской больницы

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Сегодня, 19:00.
Здоровье

28-летняя жительница Москвы сбежала из больницы им. Боткина, будучи на четвертом месяце беременности. Об этом сообщает информагентство "Москва".

Беременная женщина.
Беременная женщина. Фото : Открытые источники в Интернете (СС0).

Известно, что женщина поступила в медучреждение с огнестрельными ранениями передней поверхности брюшной стенки и ранами левой голени. По предварительным данным, в нее стреляли у входа в метро недалеко от Белорусского вокзала. От медицинской помощи она отказалась, а на следующий день просто исчезла из больницы. Ведется разбирательство.

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