Раненая беременная сбежала из московской больницы

28-летняя жительница Москвы сбежала из больницы им. Боткина, будучи на четвертом месяце беременности. Об этом сообщает информагентство "Москва".
Известно, что женщина поступила в медучреждение с огнестрельными ранениями передней поверхности брюшной стенки и ранами левой голени. По предварительным данным, в нее стреляли у входа в метро недалеко от Белорусского вокзала. От медицинской помощи она отказалась, а на следующий день просто исчезла из больницы. Ведется разбирательство.
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