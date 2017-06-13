Раненая беременная сбежала из московской больницы

Известно, что женщина поступила в медучреждение с огнестрельными ранениями передней поверхности брюшной стенки и ранами левой голени. По предварительным данным, в нее стреляли у входа в метро недалеко от Белорусского вокзала. От медицинской помощи она отказалась, а на следующий день просто исчезла из больницы. Ведется разбирательство.