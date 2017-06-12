В каких развитых странах продают самые дешевые лекарства

Исследователи изучали шесть категорий базовых лекарств, которые покупают в аптеках. Это препараты для снижения давления, обезболивающие и антидепрессанты. Исследование проводилось в следующих странах: Австралия, Канада, Франция, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Как выяснилось, в пяти государствах, в которых действует система частного страхования, средняя стоимость лекарств на человека составляла $77, в четырех странах с социальным страхованием — $99, а в Канаде, где работает смешанная система, — $158. В отдельных же странах различия в цене достигают 600%: от $23 в Новой Зеландии до $171 в Швейцарии.

Средние затраты на лекарства ниже в странах с частным страхованием: эта система побуждает снижать цены и выбирать более дешевые лекарства, сделали вывод исследователи.