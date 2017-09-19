В единственном детском травмпункте Барнаула сломался рентген

В единственном барнаульском детском травмпункте, который находится в детской поликлинике №9, несколько дней не работает рентген-аппарат. Об этом сообщили читатели altapress.ru. Главный врач Вячеслав Голдаев заявил altapress.ru, что поломку устранят в ближайшие дни.
Вячеслав Голдаев,
главный врач детской городской поликлиники №9:
Не нужно делать трагедию из этой ситуации. Это штатный случай, который будет быстро разрешен. Мы планируем починить рентген-аппарат до завтра. Он не работает с выходных. Всех пациентов на рентген мы отправляем в больницу №12.
Больница №12 (в народе "шинники") находится на пересечениии Малахова и Юрина: в 5 километрах от детской поликлиники №9.
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