Росздравнадзор проверит барнаульский перинатальный центр

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проводит проверку министерства здравоохранения края и перинатального центра в Барнауле. Поводом послужила распространенная информация в СМИ о неготовности перинатального центра к обслуживанию пациентов и вопросов правомерности полученных лицензий", — говорится в сообщении.

Комиссия проверит перинатальный центр на соответствие лицензионным требованиям и соблюдение порядка оказания медицинской помощи.

Напомним, краевой перинатальный центр "ДАР" ввели в эксплуатацию 19 декабря 2016 года. Лицензию на оказание медицинских услуг здесь получили еще 7 декабря. О проблемах в перинатальном центре "ДАР" первыми забили тревогу не надзорные органы, а общественность. Информация о проблемах дошла до Госдумы. Ирина Яровая взяла ситуацию на контроль.