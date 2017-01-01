Яровая взяла на контроль ситуацию с перинатальным центром-стройкой "ДАР" в Барнауле

О проблемах в перинатальном центре "ДАР" первыми забили тревогу не надзорные органы, а общественность. Информация о проблемах дошла до Госдумы.

22 декабря в Барнауле объявили об открытии поликлинического отделения перинатального центра. Почетным гостям "предъявили" беременных женщин в палатах и даже первого младенца, который родился под самое торжество.

Стройку совместили с медицинскими консультациями и даже стали принимать роды. Это позволило отрапортовать, что данный центр был открыт раньше других во всем СФО.

Между тем, зампредседателя правительства Алтайского края Надежда Капура сообщила, что операционный блок и реанимационное отделение для женщин откроются 28 февраля, палаты интенсивной терапии и три операционных — 15 марта, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных — 30 марта. Так что минимум до середины весны будет стоять вопрос о безопасности родов.

В Барнауле перинатальный центр имеет лицензию на медицинские услуги. Получена она 8 декабря 2016 года, на следующий день после заключения управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. К моменту получения лицензии должен быть полностью укомплектован штат сотрудников с соответствующей квалификацией, должны быть заключены договоры с обслуживающими организациями и т.д.

Запросы о правомерности открытия центра до полной комплектации штата и окончании стройки направлены на имя министра здравоохранения, руководства Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Член Комитета по охране здоровья Александр Петров обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку, а также направил информацию о сложившейся ситуации в адрес председателя правительства Дмитрия Медведева, лично курирующего ход реализации программы развития перинатальных центров в России.

Основные вопросы, вызывающие опасения:

Соблюдается ли должным образом техника пожарной безопасности при проведении текущих строительно-ремонтных работ в здании перинатального центра при параллельном приеме граждан на первом этаже здания, имеются ли у рабочих, осуществляющих строительно-ремонтные работы, соответствующие допуски, а также санитарные книжки?

На каком оборудовании работает персонал в настоящее время, лицензировано ли оно надлежащим образом?

Имеется ли в центре современное оборудование для проведения реанимационных и других экстренных мероприятий? И, конечно же, вопросы о правомерности выдачи лицензий и обстоятельствах получения согласования со стороны контрольно-надзорных органов.