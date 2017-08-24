Рубцовская ЦРБ погасила долг почти в 8 миллионов

По требованию прокуратуры Рубцовская центральная районная больница погасила долг перед поставщиками, сообщает прокуратура Алтайского края. Более 7,9 миллионов рублей выплатили 64 представителям бизнеса.
Рубцовская ЦРБ в 2016-2017 годах заключила государственные муниципальные контракты о поставке лекарственных средств и медикаментов, продуктов питания, ремонте комплектующих медицинского оборудования. Свои обязательства вовремя исполнили 64 представителя малого и среднего бизнеса, однако ЦРБ не оплатила их услуги.
После вмешательства прокуратуры больница погасила просроченную задолженность в размере более 7,9 млн. рублей.
Как уже писал altapress.ru, кредиторская задолженность медучреждений региона на июнь 2017 года составила около 860 млн рублей. Главной причиной, за счет которой растут долги медицинских учреждений, эксперты называют недостаточные тарифы обязательного медицинского страхования. Кроме того, к накоплению долгов приводит невыполнение установленных объемов медицинской помощи. Все чаще вместо выделения необходимых средств чиновники предпочитают урезать тарифы на лечение.
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