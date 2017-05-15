Сибирские ученые придумали лечебные контактные линзы

Автором уникального изобретения в области офтальмологии и руководителем группы исследователей стала Виолетта Ле. Она рассказала, что новые контактные линзы — это сорбционные линзы, которые способны извлекать обжигающие вещества с поверхности, полости глаза и лечить сопутствующие воспалительные и инфекционные заболевания глаз.

Пока создано четыре типа линз – против кислотной и против щелочной среды, а также против ожогов неизвестной природы и против инфекций.

Изобретение уже протестировали на кроликах. Результаты показали, что новые линзы действительно сокращают время лечения. Эффект от их применения заметен уже через 15 минут.

Ученые надеются, что в ближайшее время удастся испытать действие линз на людях, а при положительных результатах, уже через несколько лет, запустить их в массовое производство.