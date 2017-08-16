Треть россиян призналась в трезвом образе жизни

Опрос показал, что число потребителей алкоголя заметно снизилось за последние 8 лет. Так, время от времени выпивает только 59% граждан, причем в большинстве случаев не чаще нескольких раз в месяц, а 44% потребителей говорят, что в последний год стали пить меньше. Об увеличении объемов потребляемого алкоголя сказали лишь 4%.

80% опрошенных считают, что все виды алкоголя в той или иной степени негативно влияют на здоровье людей. При этом даже в группах потребителей спиртного эта доля не опускается ниже 65%. С тем, что существуют безвредные для организма алкогольные напитки, согласны только 15% респондентов (прежде всего в качестве примера они называют различные домашние вина).

Эксперты практически единогласно отмечают, что здоровый образ жизни, как самостоятельная ценность, становится все более популярным в России. Наиболее ярко эти тенденции проявляются в молодежной среде.