Треть россиян призналась в трезвом образе жизни

Почти 39% жителей России заявили, что абсолютно не пьют спиртное. При этом половина пьющего населения признались, что за 2017 год снизили объем выпиваемого в два раза, таковы результаты последнего исследования ВЦИОМ. Участие в нем приняли 1200 человек из разных регионов страны.
Опрос показал, что число потребителей алкоголя заметно снизилось за последние 8 лет. Так, время от времени выпивает только 59% граждан, причем в большинстве случаев не чаще нескольких раз в месяц, а 44% потребителей говорят, что в последний год стали пить меньше. Об увеличении объемов потребляемого алкоголя сказали лишь 4%.
80% опрошенных считают, что все виды алкоголя в той или иной степени негативно влияют на здоровье людей. При этом даже в группах потребителей спиртного эта доля не опускается ниже 65%. С тем, что существуют безвредные для организма алкогольные напитки, согласны только 15% респондентов (прежде всего в качестве примера они называют различные домашние вина).
Эксперты практически единогласно отмечают, что здоровый образ жизни, как самостоятельная ценность, становится все более популярным в России. Наиболее ярко эти тенденции проявляются в молодежной среде.
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