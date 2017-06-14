Ученые: для зоровья подростков и молодежи полезны стрессовые ситуации

В исследовании приняли участие добровольцы старшего подросткового возраста. Они рассказали ученым о ранее перенесенных заболеваниях. Экспериментаторы также проверили состояние здоровья испытуемых. Также ребята рассказали исследователям о стрессах, которые пережили ранее.

Как оказалось, родители зря беспокоятся из-за стрессовых ситуаций, которые иногда случаются у их детей, пишут "Дни24". Выяснилось, что те из участников эксперимента, что чаще всего сталкивались со стрессовыми ситуациями, имели более крепкое здоровье. Ученые сделали вывод, что борьба со стрессом укрепляет иммунитет молодых людей, положительнго влияя на их здоровье.