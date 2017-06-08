Ученые рассказали, какая пища действует на человека как наркотик

По данным французских нейробиологов, в жирной еде содержится много калорий, которые насыщая наш организм большим количеством энергии, вызывают ощущение радости. Мозг вырабатывает рефлекс "жирная еда = радость", пишет Gazetadaily.ru.

Именно поэтому во время депрессии люди подсознательно выбирают калорийную пищу.

Как показал опыт на грызунах, что если их вначале кормить жирным, а потом постепенно переводить на более постное меню, животные чувствуют себя подавлено. Анализ процессов, происходивших в этот момент у подопытных грызунов, подсказал ученым, что у людей, принимающих наркотики, происходят схожие процессы — мозг также требует новой дозы.

Однако исследователи считают, что не стоит полностью отказываться от жирной еды, по заявлению специалистов — тяга к жирам может быть полезной. Некоторых людей сильно тянет к жирам и маслянистым продуктам, поскольку в их рационе не хватает незаменимых жирных кислот. Другие могут испытывать дефицит жирорастворимых витаминов, особенно витаминов E, D, K и A. Так же не стоит забывать и о "полезных" жирах, таких как Омега-3

Напомним, что по данным Роспотребнадзора Алтайский край входит в число лидеров по количеству людей с избыточным весом.