Ученые рассказали, какая пища действует на человека как наркотик

Французские ученые провели несколько экспериментов с грызунами, по результатам которых заявили, что жирная пища действует на организм человека как наркотик.
По данным французских нейробиологов, в жирной еде содержится много калорий, которые насыщая наш организм большим количеством энергии, вызывают ощущение радости. Мозг вырабатывает рефлекс "жирная еда = радость", пишет Gazetadaily.ru.
Именно поэтому во время депрессии люди подсознательно выбирают калорийную пищу.
Как показал опыт на грызунах, что если их вначале кормить жирным, а потом постепенно переводить на более постное меню, животные чувствуют себя подавлено. Анализ процессов, происходивших в этот момент у подопытных грызунов, подсказал ученым, что у людей, принимающих наркотики, происходят схожие процессы — мозг также требует новой дозы.
Однако исследователи считают, что не стоит полностью отказываться от жирной еды, по заявлению специалистов — тяга к жирам может быть полезной. Некоторых людей сильно тянет к жирам и маслянистым продуктам, поскольку в их рационе не хватает незаменимых жирных кислот. Другие могут испытывать дефицит жирорастворимых витаминов, особенно витаминов E, D, K и A. Так же не стоит забывать и о "полезных" жирах, таких как Омега-3
Напомним, что по данным Роспотребнадзора Алтайский край входит в число лидеров по количеству людей с избыточным весом.
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