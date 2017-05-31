Региональный минздрав рассказал, где работают лучшие медсестры и фельдшеры

Как рассказали в ведомстве, в конкурсе учитывался профессионализм, умение интересно рассказать о своей работе и отзывы пациентов. В итоге из 51 претендента в список лучших вошли 7 медработников:

Евгений Горохов, фельдшер станции скорой медицинской помощи Барнаула (подстанция "Кировская"); Елена Добрикова, медсестра краевой клинической детской больницы; Галина Струкова, медсестра краевой клинической больницы; Ольга Сидорова, старшая медсестра краевой клинической больницы; Марина Шмидт, участковая медсестра Благовещенской центральной районной больницы; Марина Ходченко, медсестра краевой клинической больницы скорой медицинской помощи; Галина Шабанова, медицинский технолог краевой клинической больницы.