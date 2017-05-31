Региональный минздрав рассказал, где работают лучшие медсестры и фельдшеры

В министерстве здравоохранения Алтайского края назвали имена победителей конкурса профессионального мастерства "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием".
Как рассказали в ведомстве, в конкурсе учитывался профессионализм, умение интересно рассказать о своей работе и отзывы пациентов. В итоге из 51 претендента в список лучших вошли 7 медработников:
- Евгений Горохов, фельдшер станции скорой медицинской помощи Барнаула (подстанция "Кировская");
- Елена Добрикова, медсестра краевой клинической детской больницы;
- Галина Струкова, медсестра краевой клинической больницы;
- Ольга Сидорова, старшая медсестра краевой клинической больницы;
- Марина Шмидт, участковая медсестра Благовещенской центральной районной больницы;
- Марина Ходченко, медсестра краевой клинической больницы скорой медицинской помощи;
- Галина Шабанова, медицинский технолог краевой клинической больницы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.