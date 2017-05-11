В алтайские деревни уехали работать почти тысяча врачей

Как рассказали в региональном Минздраве, Алтайский край — один из лидеров по развитию программы "Земский доктор".

Поехать на работу в сельский населенный пункт, рабочий поселок или поселок городского типа могут медики младше 50 лет у которых есть высшее образование. После заключения договора с минздравом, они получают единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей. Из них 60% — это средства федерального бюджета, 40% — регионального.

Справка

Министерство здравоохранения Алтайского края реализует в регионе программу "Земский доктор" с 2012 года. За период ее реализации в программе приняли участие 846 врачей-специалистов, которые устроились на работу в сельские медицинские организации с получением единовременных компенсационных выплат.