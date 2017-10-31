В селах и малых городах Алтайского края появятся новые врачи по программе "Земский доктор"

Со следующего года Алтайский край по программе "Земский доктор" сможет привлекать врачей в малые города. По словам Николая Герасименко, речь прежде всего о Локте, Змеиногорске, Камне-на-Оби и Славгороде. Кроме того, теперь в программе смогут принять участие фельдшеры.

Врач, получивший единовременную денежную выплату, должен отработать на должности не менее пяти лет. Однако часто некоторые специалисты бросают свою работу раньше срока.

Николай Герасименко,

депутат Госдумы от Алтайского края:

Часто бывает, что врачи, участвующие в программе, уходят в декрет. Например, за последние пару лет в Топчиху приехали пять педиатров и все они ушли в декрет. Мужчины же иногда уходят в армию и не дорабатывают положенные пять лет.

Теперь декрет и служба в армии теперь не являются причинами окончания работы в селе. Участники программы должны будут доработать пятилетний срок.

Кроме того, изменения коснулись и финансирование программы "Земский доктор". Теперь его будут осуществлять не через фонд медицинского страхования, а через федеральный бюджет.

Ранее altapress.ru писал, что программа "Земский доктор" позволила увеличить количество сельских врачей в Алтайском крае на 1,5% за пять лет. С 2012 по 2015 год на работу в сельские медорганизации, благодаря программе, устроились 693 молодых врача. В плане на 2017 год трудоустроить 140 молодых специалистов.

Программа "Земский доктор" реализуется в России с 2012 года и Алтайский край занимает лидирующее место в России и первое в Сибирском федеральном округе.