На Алтае медиков учат лечить травами

За неделю специалисты фармацевтического завода "Гален" совместно с факультетом повышения квалификации и профессиональной переподготовки Алтайского государственного медицинского университета научат медиков искать, собирать и использовать в лечебной практике целебные растения. "Полевая практика" пройдет в Горном Алтае. Новички поедут изучать и собирать травы в Алтайский район, а те, кто уже не первый раз проходит подготовку по фитотерапии, отправятся в Акташ.

Сергей Корепанов,

руководитель курсов, директор алтайского краевого центра "Алфит":

В этом году небывалый наплыв слушателей, мы даже решили разделить их на две группы. Люди хотят знать о растениях больше, хотят научиться использовать их при профилактике различных заболеваний. Конечно, кто-то будет применять знания только в узком кругу, но радует, что, в основном, приезжают профессиональные медики, которым знания по фитотерапии помогут в лечении пациентов.

Всего обучение пройдут более 60 человек. По окончании курсов медицинские работники получат свидетельства государственного образца о повышении квалификации по специальности "Фитотерапия".