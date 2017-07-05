На Алтае медиков учат лечить травами

На Алтай на образовательные курсы по специальности "Фитотерапия" приехала группа фельдшеров, провизоров и фармацевтов более чем 10 регионов России, а также из Германии, Эстонии, Литвы и Казахстана.
За неделю специалисты фармацевтического завода "Гален" совместно с факультетом повышения квалификации и профессиональной переподготовки Алтайского государственного медицинского университета научат медиков искать, собирать и использовать в лечебной практике целебные растения. "Полевая практика" пройдет в Горном Алтае. Новички поедут изучать и собирать травы в Алтайский район, а те, кто уже не первый раз проходит подготовку по фитотерапии, отправятся в Акташ.
Сергей Корепанов,
руководитель курсов, директор алтайского краевого центра "Алфит":
В этом году небывалый наплыв слушателей, мы даже решили разделить их на две группы. Люди хотят знать о растениях больше, хотят научиться использовать их при профилактике различных заболеваний. Конечно, кто-то будет применять знания только в узком кругу, но радует, что, в основном, приезжают профессиональные медики, которым знания по фитотерапии помогут в лечении пациентов.
Всего обучение пройдут более 60 человек. По окончании курсов медицинские работники получат свидетельства государственного образца о повышении квалификации по специальности "Фитотерапия".
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