В России для студентов-медиков отменили интернатуру, но ввели аккредитацию

Аккредитацию с 2017 года должны будут пройти абсолютно все выпускники. В 2016 году это касалось только учащихся стоматологического и фармацевтического факультетов, теперь распространяется и на терапевтов, и на педиатров, пояснила начальник отдела кадров алтайского минздрава Тамара Коростелева.

Она рассказала, что отмена интернатуры не означает, что послевузовское образование полностью уходит. Со следующего года произойдет окончательное разделение по специальностям и тогда ординатура будет занимать от 1 года до 5 лет (по тем специальностям, которые требуют более углубленного изучения).

Именно прохождение аккредитационного экзамена даст возможность студентам не только поступить в ординатуру, но и сразу пойти на работу по базовым специальностям.

Однозначного отношения к новому приказу №212н среди студенческого, преподавательского и врачебного сообщества пока нет. На сайте change.org уже появилась петиция за его отмену. На 4 июля подписи под ней поставили 28,5 тыс. человек. Большинство из них видят главную опасность нового документа в том, что теперь после института выпускники получат право без дополнительной подготовки работать на участках в поликлиниках (терапевтами или педиатрами). И вот параллельно с работой поступать в ординатуру и учиться дальше.

Как объясняет медицинский портал vademecum, согласно новым правилам, аккредитационное тестирование при поступлении в ординатуру поможет исключить предвзятость по отношению к студенту на уровне конкретного учреждения или экзаменатора. База вопросов для аккредитации едина и размещена в сети интернет. При поступлении в ординатуру будет учитываться не только научная, но и волонтерская деятельность студентов.

Тамара Коростелева,

начальник отдела кадров министерства здравоохранения Алтайского края:

Да, с 2017 года интернатура в медицинских вузах отменена. Только ординатура. Но ведь некоторые выпускники сразу после учебы уйдут в армию, а некоторые выйдут замуж и будут рожать детей. Я не думаю, что новые правила будут препятствием для трудоустройства, потому что те, кто только закончил медуниверситет, и теперь проходят аккредитацию, уже работают. А еще есть возможность пойти из больницы прямо в ординатуру. Причем, послать на обучение может само лечебное учреждение по целевому договору с вузом. Поэтому ничего плохого нет.

Среди плюсов нововведений она отметила то, что с сентября 2017 года студентов медицинских вузов будут учить по новым образовательным стандартам. Они подразумевают гораздо больше практических занятий, как с пациентами, так и на тренажерах. Поэтому не профессионализма молодых дипломированных медиков опасаться не стоит.