Разбор. Как и когда в России начнет работать закон о телемедицине?

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о телемедицине. Окончательно документ могут принять уже в конце июля, после начнется разработка пакета сопутствующих документов. В случае принятия, закон вступит в силу уже с 1 января 2018 года. Предварительно, переход на новую систему обойдется федеральному бюджету не менее, чем в 2,5 млрд рублей. О том, что это значит для пациентов российских больниц, рассказал на пресс-конференции депутат Госдумы от Алтайского края Валерий Елыкомов.
Депутат сразу пояснил, что все новшества будут вводиться поэтапно, сначала опробуют их на пилотных регионах. Пока нельзя сказать наверняка, войдет ли в их число Алтайский край, где давно действует электронная запись на прием к врачам, запущена в работу система электронных больничных и есть электронный регистр пациентов по ряду заболеваний.
В идеале закон о телемедицине предусматривает создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Она будет состоять из федерального и регионального сегментов. Предполагается, что структуру Единой системы, источники и состав сведений, а также порядок доступа к ним определит правительство.
Валерий Елыкомов,
депутат Госдумы от Алтайского края:
Любой пациент хочет, чтобы с ним беседовали, а не смотрели в карточку в поисках предыдущих обследований. И электронный документооборот в этом плане — то, что нужно. Врач сможет сразу входить в единую базу и смотреть, что есть у больного в анамнезе и какие анализы он сдавал.
- освободит от ненужных повторных исследований;
- данные перестанут теряться, так как будут храниться в электронной базе, доступной врачу, независимо от места приема (не обязательно будет возить медкарту со всеми исследованиями, например, из села в городскую больницу);
- предусмотрена возможность выдачи электронных рецептов, в том числе на препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества (при этом право выбора формы рецепта остается за пациентом);
- будет отлажена эффективная система взаимодействия между медучреждениями первичного звена (городскими и сельскими больницами и поликлиниками) и крупными медицинскими центрами.
- анализы и проведенные даже несколько лет назад исследования станут доступны в любой момент, без отдельных запросов в архивы других медучреждений;
- возможность оперативного консультирования для корректировки назначенного очно курса лечения;
- возможность оказания медпомощи с помощью консилиумов по интернету в режиме онлайн;
- дистанционное взаимодействие врачей и пациентов.
- в настоящее время даже в современном медучреждении не хватает мощности для хранения всей электронной информации;
- несмотря на рассмотрение закона в первом чтении, до сих пор непонятно как решить вопрос с защитой персональных данных, чтобы они случайно не попали в открытый доступ. Как вариант, рассматривается идентификация по биометрическим данным или номеру СНИЛС;
- разная подготовленность регионов к переходу на единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения;
- большое количество сельских медучреждений, в том числе в населенных пунктах, где слабо развита сеть Интернет.
Валерий Елыкомов,
депутат Госдумы от Алтайского края:
У банков давно есть кредитная история на каждого клиента. У больниц банка "медицинских историй" пока нет. Наша задача — создать ее в ближайшее время и повысить качество и доступность медицинской помощи для всех граждан.
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