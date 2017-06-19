Разбор. Как и когда в России начнет работать закон о телемедицине?

Депутат сразу пояснил, что все новшества будут вводиться поэтапно, сначала опробуют их на пилотных регионах. Пока нельзя сказать наверняка, войдет ли в их число Алтайский край, где давно действует электронная запись на прием к врачам, запущена в работу система электронных больничных и есть электронный регистр пациентов по ряду заболеваний.

В идеале закон о телемедицине предусматривает создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Она будет состоять из федерального и регионального сегментов. Предполагается, что структуру Единой системы, источники и состав сведений, а также порядок доступа к ним определит правительство.

Валерий Елыкомов,

депутат Госдумы от Алтайского края:

Любой пациент хочет, чтобы с ним беседовали, а не смотрели в карточку в поисках предыдущих обследований. И электронный документооборот в этом плане — то, что нужно. Врач сможет сразу входить в единую базу и смотреть, что есть у больного в анамнезе и какие анализы он сдавал.

1 Что закон о телемедицине даст пациентам? освободит от ненужных повторных исследований;

данные перестанут теряться, так как будут храниться в электронной базе, доступной врачу, независимо от места приема (не обязательно будет возить медкарту со всеми исследованиями, например, из села в городскую больницу);

предусмотрена возможность выдачи электронных рецептов, в том числе на препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества (при этом право выбора формы рецепта остается за пациентом);

будет отлажена эффективная система взаимодействия между медучреждениями первичного звена (городскими и сельскими больницами и поликлиниками) и крупными медицинскими центрами.

2 Плюсы закона о телемедицине для врачей: анализы и проведенные даже несколько лет назад исследования станут доступны в любой момент, без отдельных запросов в архивы других медучреждений;

возможность оперативного консультирования для корректировки назначенного очно курса лечения;

возможность оказания медпомощи с помощью консилиумов по интернету в режиме онлайн;

дистанционное взаимодействие врачей и пациентов.

3 Минусы закона о телемедицине: в настоящее время даже в современном медучреждении не хватает мощности для хранения всей электронной информации;

несмотря на рассмотрение закона в первом чтении, до сих пор непонятно как решить вопрос с защитой персональных данных, чтобы они случайно не попали в открытый доступ. Как вариант, рассматривается идентификация по биометрическим данным или номеру СНИЛС;

разная подготовленность регионов к переходу на единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения;

большое количество сельских медучреждений, в том числе в населенных пунктах, где слабо развита сеть Интернет.

Валерий Елыкомов,

депутат Госдумы от Алтайского края: