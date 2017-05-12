Здоровье

В Алтайском крае назвали имена лучших медсестер и фельдшеров

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Сегодня, 17:22.
Здоровье

Медицинские работники из Барнаула и Благовещенки признаны лучшими по профессии. Об итогах традиционного конкурса профессионального мастерства "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" рассказали в региональном минздраве.

Медсестра, 1914-1916.
Медсестра, 1914-1916 .Фото : www.facebook.com/klimbim.

В номинации "Лучший фельдшер" победил фельдшер со Станции скорой медицинской помощи Барнаула (подстанция "Кировская") Евгений Горохов.

В номинации "Лучшая медицинская сестра" сразу две победительницы: медсестра детской Краевой клинической больницы Елена Добрикова и медсестра Краевой клинической больницы Галина Струкова.

Лучшей старшей медицинской сестрой признана также сотрудница краевой больницы Ольга Сидорова. А "Лучшей участковой медицинской сестрой" стала Марина Шмидт из Благовещенской ЦРБ.

Конкурс проходил в два этапа. Первый проводился в медицинских организациях и завершился в апреле, второй — в Барнауле. Теперь медикам предстоит борьба за победу на всероссийском уровне. Их презентации направлены в министерство здравоохранения РФ для участия в третьем этапе конкурса.

Справка

В настоящее время в селах и городах Алтайского края работает более 20 тысяч медицинских сестер и фельдшеров.

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