В Алтайском крае ОРВИ и гриппом больше болеют взрослые, чем школьники

В Барнауле за неделю с 6 по 12 февраля зарегистрировано 9,9 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 22% выше эпидемического порога. Среди взрослых порог превышен на 20%. Снижение уровня заболеваемости ОРВИ отмечается в течение двух недель.

При лабораторных исследованиях продолжается выделение вирусов гриппа А/H3N2/. Ограничительные мероприятия в образовательных, медицинских организациях, в организациях сферы обслуживания и транспорта не отменены.

В крае полностью приостановлен учебный процесс в 42-х школах и 47-ми дошкольных учреждениях, частично (по классам, группам) приостановлен учебный процесс в 173-х классах 57-ми школ, в 188-ми группах 109-ти дошкольных учреждений. В Барнауле полностью закрытых ДОУ и школ нет, частично остановлен учебный процесс в 53-х классах 21-ой школы, 77-ми группах 48-ми дошкольных учреждений.

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендует в период подъема заболеваемости соблюдать меры, направленные на профилактику ОРВИ и гриппа.