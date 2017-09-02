В Алтайском крае призывают привиться от гриппа всех, кто разводит кур и другую птицу

Жителям Алтайского края начали ставить прививки от гриппа. Об этом altapress.ru рассказала Ирина Переладова, завотделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра медицинской профилактики. Кроме традиционных групп риска в этом году Минздрав будет прививать птицеводов.
Ирина Переладова,
завотделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра медицинской профилактики:
Птица болеет гриппом и хотя у нее свои штаммы, они могут мутировать. Это направление вызывает настороженность и находится на особом контроле у Минздрава.
Прививочная кампания продлится до 31 октября. Чтобы привить 43% населения, в поликлиники края поступила вакцина "Совигрипп". Инъекции делают бесплатно.
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