Здоровье

В Алтайском крае призывают привиться от гриппа всех, кто разводит кур и другую птицу

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Сегодня, 19:44.
Здоровье

Жителям Алтайского края начали ставить прививки от гриппа. Об этом altapress.ru  рассказала Ирина Переладова, завотделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра медицинской профилактики. Кроме традиционных групп риска в этом году Минздрав будет прививать птицеводов. 

Укол. Прививка.
Укол. Прививка. Фото : СС0.

Ирина Переладова,
завотделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра медицинской профилактики:

Птица болеет гриппом и хотя у нее свои штаммы, они могут мутировать. Это направление вызывает настороженность и находится на особом контроле у Минздрава.

Прививочная кампания продлится до 31 октября. Чтобы привить 43% населения, в поликлиники края поступила вакцина "Совигрипп". Инъекции делают бесплатно.

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