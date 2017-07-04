В Алтайском крае работает лучшая медсестра России

В одной из сельских больниц Алтайского края работает лучшая медсестра России Марина Шмидт. Именно она победила в третьем всероссийском конкурсе "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием", рассказали в региональном минздраве.
Марина Шмидт — участковая медицинская сестра Благовещенской центральной районной больницы. Она лучше всех рассказала о своей профессии, ее особенностях и положительных чертах.
Всего на конкурс поступило 357 работ из 65 субъектов РФ.
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