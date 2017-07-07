В Барнауле около детской больницы появилась игровая площадка

В Барнауле на территории детской городской больницы №1 открыли детскую площадку. В ее обустройстве помогли сотрудники медучреждения и спонсоры, сообщает региональный минздрав.
Как рассказал главный врач больницы Александр Данилов, детская площадка теперь представляет собой небольшой городок из малых игровых форм — кораблик с мостиком, две песочницы, скамейки в виде домиков и другие элементы. Все они изготовлены по современной технологии и отвечают требованиям безопасности.
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