В девяти регионах России нашли продукцию, зараженную птичьим гриппом

Россельхознадзор сообщил, что обнаружил в девяти регионах России мясо индейки и продукты его переработки, зараженные птичьим гриппом. Установлено, что это продукция крупнейшего российского производителя индейки "Евродон" и "Евродон-Юг".
Положительные результаты на птичий грипп получены в Кировской, Московской, Ростовской, Воронежской областях, Республиках Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Краснодарском и Приморском крае. Всю зараженную продукцию предстоит изъять и утилизировать.
При этом уточняется, что данная продукция уже исследовалась на птичий грипп в "Ростовской областной ветеринарной лаборатории". Тогда подведомственная Управлению ветеринарии Ростовской области ветеринарная лаборатория, не смогла получить корректные результаты исследований и диагностировать грипп птиц. Из-за этого на мясо индейки и продукты его переработки оформлялись ветеринарные сопроводительные документы о мнимом эпизоотическом благополучии, в том числе и по данному заболеванию.
В ближайшее время будут приняты меры по привлечению виновных лиц к предусмотренной законодательством ответственности.
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