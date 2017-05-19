В девяти регионах России нашли продукцию, зараженную птичьим гриппом

Положительные результаты на птичий грипп получены в Кировской, Московской, Ростовской, Воронежской областях, Республиках Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Краснодарском и Приморском крае. Всю зараженную продукцию предстоит изъять и утилизировать.

При этом уточняется, что данная продукция уже исследовалась на птичий грипп в "Ростовской областной ветеринарной лаборатории". Тогда подведомственная Управлению ветеринарии Ростовской области ветеринарная лаборатория, не смогла получить корректные результаты исследований и диагностировать грипп птиц. Из-за этого на мясо индейки и продукты его переработки оформлялись ветеринарные сопроводительные документы о мнимом эпизоотическом благополучии, в том числе и по данному заболеванию.

В ближайшее время будут приняты меры по привлечению виновных лиц к предусмотренной законодательством ответственности.