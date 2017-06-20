В России практически не осталось здоровых подростков

Изначально, как сообщают Известия, исследование с 2005 по 2015 гг. провели в московских школах. Детей разделили на четыре группы в зависимости от состояния здоровья: в I группу попали абсолютно здоровые дети, во II те, кого можно считать "практически здоровым", а в III и IV - те, кто страдает острыми и хроническими заболеваниями.

Если в первом классе к I и II группам относились, соответственно, 4,3% и 44% школьников, то в 11-м классе абсолютно здоровых школьников уже не обнаружили. Доля "практически здоровых" снизилась до 34%. Более чем у половины старшеклассников обнаружили хронические заболевания.

В других регионах России ситуация не лучше.

Как рассказала доктор медицинских наук из ФГАУ "Национальный научно-практический центр здоровья детей" Минздрава РФ Ирина Раппопорт, у современных школьников постоянно растет учебная нагрузка, дети находятся в стрессовой ситуации в связи с подготовкой и сдачей Единого государственного экзамена и экзаменов в 9-м классе. Реорганизация учебных учреждений также сказалась на психологическом климате в школах. Все эти факторы во многом привели к увеличению распространенности психосоматических и других заболеваний у детей.