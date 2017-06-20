В России практически не осталось здоровых подростков

Минздрав РФ обнародовал результаты обследования российских старшеклассников. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков "Национальный научно-практический центр здоровья детей", среди подростков в возрасте от 14 до 17 лет абсолютно здоровых нет вообще.
Изначально, как сообщают Известия, исследование с 2005 по 2015 гг. провели в московских школах. Детей разделили на четыре группы в зависимости от состояния здоровья: в I группу попали абсолютно здоровые дети, во II те, кого можно считать "практически здоровым", а в III и IV - те, кто страдает острыми и хроническими заболеваниями.
Если в первом классе к I и II группам относились, соответственно, 4,3% и 44% школьников, то в 11-м классе абсолютно здоровых школьников уже не обнаружили. Доля "практически здоровых" снизилась до 34%. Более чем у половины старшеклассников обнаружили хронические заболевания.
В других регионах России ситуация не лучше.
Как рассказала доктор медицинских наук из ФГАУ "Национальный научно-практический центр здоровья детей" Минздрава РФ Ирина Раппопорт, у современных школьников постоянно растет учебная нагрузка, дети находятся в стрессовой ситуации в связи с подготовкой и сдачей Единого государственного экзамена и экзаменов в 9-м классе. Реорганизация учебных учреждений также сказалась на психологическом климате в школах. Все эти факторы во многом привели к увеличению распространенности психосоматических и других заболеваний у детей.
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