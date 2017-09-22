В России резко возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ в России зафиксирован раньше обычного, пишет bfm.ru.
Число заболевших в 60 российских городах за минувшую неделю выросло более чем на 40% по сравнению с началом сентября. Больше всего страдают школьники: среди них уровень заболеваемости увеличился вдвое. Хотя ситуацию пока нельзя назвать эпидемией, говорят эксперты.
Но есть и тревожный сигнал. Впервые в этом сезоне выявлен штамм гриппа H3N2 у пациента в Центральном федеральном округе.
Новый штамм — это генно-модифицированная разновидность известного всем свиного гриппа, очень тяжелого заболевания с возможными осложнениями, вплоть до летального исхода. Если раньше человек был привит, то теперь, если и заболеет, то в более легкой форме. Сделать прививку еще не поздно.
Михаил Костинов,
заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова РАМН:
Если взять штамм, который сейчас выделяется, он входит в состав вакцины уже, по-моему, последние четыре-пять лет. И те, которые были привитые, даже несмотря, что были год-два назад, все равно не защищены от этого штамма вируса гриппа. У человека привитого иммунитет сохраняется на следующий год примерно на 50%. Надо сделать побыстрее в других регионах прививки, причем в этом году Россия должна увеличить охват по прививкам примерно до 43% населения, и тогда удастся избежать соединений гриппа и его осложнений и других гриппоподобных заболеваний. На всей планете рекомендуется. Надо начать как можно раньше проводить вакцинацию. Чем раньше, тем эффективнее получается защита людей. Сейчас еще не поздно.
Ранее замминистра здравоохранения Сергей Краевой рассказал журналистам, что ведомство рассчитывает привить от гриппа около 45% населения. Если план по вакцинации удастся выполнить, то эпидемии в стране не будет.
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