На Алтае заработал первый ФАП на колесах

В Целинном районе начал работу первый в Алтайском крае мобильный фельдшерско-акушерский пункт. В перспективе он будет обслуживать восемь сел с общей численностью 982 человека, сообщает региональный минздрав.
Использовать мобильные ФАПы в регионе решили потому, что они могут работать в небольших по численности населенных пунктах, где нет больницы, стационарного ФАПа и даже штатного медработника.
Благодаря мобильному ФАПу можно проводить систематическое наблюдение за здоровыми детьми первого года жизни и патронаж детей в возрасте от 1 до 3 лет, обслуживать детские сады, в которых нет медработника, проводить диспансеризацию сельского населения, осмотр больных, плановые обследования и санитарно-противоэпидемиологические мероприятия.
Средства на покупку первого мобильного ФАПа выделил холдинг "Бочкари".
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