На Алтае заработал первый ФАП на колесах

Использовать мобильные ФАПы в регионе решили потому, что они могут работать в небольших по численности населенных пунктах, где нет больницы, стационарного ФАПа и даже штатного медработника.

Благодаря мобильному ФАПу можно проводить систематическое наблюдение за здоровыми детьми первого года жизни и патронаж детей в возрасте от 1 до 3 лет, обслуживать детские сады, в которых нет медработника, проводить диспансеризацию сельского населения, осмотр больных, плановые обследования и санитарно-противоэпидемиологические мероприятия.

Средства на покупку первого мобильного ФАПа выделил холдинг "Бочкари".