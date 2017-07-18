В Японии умер практикующий 105-летний доктор

Хинохара работал главным врачом Международной клиники Святого Луки, председателем совета директоров, а последнее время почетным главным врачом. В 88 лет он написал сценарий для мюзикла и сам выступил в нем в качестве актера. В 90 лет опубликовал эссе "Жить с умением", которое ращзошлось тиражом более 1,2 млн экземпляров. А 105-летний юбилей отметил, отправившись с родственниками, коллегами и друзьями в путешествие на Тайвань.

Особое внимание Хинохара уделял командному подходу в лечении, постоянно занимался образованием и воспитанием кадров медсестер и подготовил себе многочисленную смену приемников.