В Японии умер практикующий 105-летний доктор

В возрасте 105 лет в Японии скончался врач Сигэаки Хинохара. Он до последних дней жизни принимал участие в лечении пациентов и вел активный образ жизни, а для японцев являлся лучшим примером активного долголетия, сообщает РИА Новости.
Хинохара работал главным врачом Международной клиники Святого Луки, председателем совета директоров, а последнее время почетным главным врачом. В 88 лет он написал сценарий для мюзикла и сам выступил в нем в качестве актера. В 90 лет опубликовал эссе "Жить с умением", которое ращзошлось тиражом более 1,2 млн экземпляров. А 105-летний юбилей отметил, отправившись с родственниками, коллегами и друзьями в путешествие на Тайвань.
Особое внимание Хинохара уделял командному подходу в лечении, постоянно занимался образованием и воспитанием кадров медсестер и подготовил себе многочисленную смену приемников.
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