Врачи предупредили, что шлепанцы опасны для здоровья

В частности, как пишет The Daily Mail, при ношении этой популярной летней обуви страдают поясница и ахиллово сухожилие, происходит утолщение кожи стопы. Немаловажно и то, что шлепанцы не дают никакой поддержки голеностопу и пятке, и приходится сжимать их пальцами ног, чтобы удержать на ноге. Это чревато травмами различной степени тяжести, ушибами, порезами и мозолями.

Доктора также предупреждают об опасности вождения автомобиля в такой обуви.