Врачи предупредили, что шлепанцы опасны для здоровья

Ортопед Кристина Лонг и ее коллеги высказали опасения по поводу растущей популярности шлепанцев среди детей и взрослых.
В частности, как пишет The Daily Mail, при ношении этой популярной летней обуви страдают поясница и ахиллово сухожилие, происходит утолщение кожи стопы. Немаловажно и то, что шлепанцы не дают никакой поддержки голеностопу и пятке, и приходится сжимать их пальцами ног, чтобы удержать на ноге. Это чревато травмами различной степени тяжести, ушибами, порезами и мозолями.
Доктора также предупреждают об опасности вождения автомобиля в такой обуви.
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