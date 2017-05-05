За 5 миллиардов рублей российские больницы вытащат из цифрового неравенства

В рамках госпрограммы устранения цифрового неравенства на подключение российских медучреждений к высокоскоростному интернету в 2017 году выделят более 5 млрд рублей. Об этом рассказал на годовой расширенной коллегии Минкомсвязи президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, пишет "Коммерсант".
На сегодня к интернету уже подключено около 66% российских больниц и поликлиник, но к 2019 году этот показатель должен достигнуть 100%.
Ответственными за реализацию проекта назначены Минздрав, Минкомсвязи и Минфин. Исполнителем выступит "Ростелеком". Проект финансируется фондом универсальной услуги связи, в который все телеком-операторы страны отчисляют по 1,2% от своей выручки. Ежегодно в фонд поступает около 14 млрд рублей.
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