За 5 миллиардов рублей российские больницы вытащат из цифрового неравенства

На сегодня к интернету уже подключено около 66% российских больниц и поликлиник, но к 2019 году этот показатель должен достигнуть 100%.

Ответственными за реализацию проекта назначены Минздрав, Минкомсвязи и Минфин. Исполнителем выступит "Ростелеком". Проект финансируется фондом универсальной услуги связи, в который все телеком-операторы страны отчисляют по 1,2% от своей выручки. Ежегодно в фонд поступает около 14 млрд рублей.