Эксперты рассказали, когда в Алтайском крае начнется эпидемия гриппа и ОРВИ

В этом году в Алтайский край поступило больше миллиона вакцин от гриппа. Медики планируют привить 43% населения. По словам врачей, делать правки от гриппа — эффективно и безопасно, а бесплатные отечественные вакцины не уступают зарубежным аналогам. Об этом эксперты рассказали 9 октября на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в крае.
Жители Алтайского края могут поставить прививку от гриппа до конца октября. Эпидемический подъем эксперты прогнозируют в конце января, начале февраля. Однако случаи заболевания возможны уже в декабре, поэтому до этого времени нужно пройти вакцинацию. Иммунитет формируется в течение двух недель после прививания.
Валерий Шевченко,
главный инфекционист Алтайского края:
В этом году мы вакцинируем рекордное число людей. У нас есть все основания верить в то, что активность эпидемии снизится, и мы пройдем этот период с меньшими потерями.
Медики отметили, что циркуляция вирусов в этом году примерно такая же, как и в прошлом. По их словам, вакцины успешно действуют против всех штаммов.
Валерий Шевченко,
главный инфекционист Алтайского края:
В состав вакцины от гриппа входят все вирусы, которые циркулируют в России. Нет оснований говорить о том, что наука не успевает за действительностью. Наши вакцины безопасны и эффективны.
Существует стереотип, что после прививки высока вероятность подхватить вирус. Эксперты говорят, что это не так.
Валерий Шевченко,
главный инфекционист Алтайского края:
Если человек заболел после вакцинации, то это не означает, что виновата прививка. Возможно, это совпадение. Часто люди проходят вакцинацию в период обострения болезней. Лучше всего прививаться в период, когда больных ОРВИ не слишком много. Заболеть гриппом после прививки невозможно. В состав вакцины входит лишь частичка вируса, которая не способна вызвать инфекционный процесс.
Медики говорят, что высокую эффективность прививки уже показали в школах края.
Елена Цапко,
заместитель главного врача по медицинской части детской поликлиники №3:
Вакцинируя ребенка, родители защищают не только его, но и окружение. Были ситуации, когда на карантин не закрывали только те классы, в которых привилась большая часть детей.
Для того, чтобы пройти вакцинацию, нужен страховой полис и прививочный сертификат. Противопоказания четко изложены в инструкции к вакцине: это острые инфекционные и хронические заболевания, а также реакции или осложнения на предыдущие прививки. Терапевт учитывает все факторы при осмотре и выдает направление на иммунизацию. Эксперты уверены, что вакцины от гриппа уже доказали свои эффективность и жители края не должны бояться результатов прививки.
Валерий Шевченко,
главный инфекционист Алтайского края:
Есть стереотип, что импортные вакцины лучше российских. Это не так. Сегодня отечественные вакцины не уступают зарубежным аналогам по своей эффективности и безопасности. Пройти вакцинацию можно до конца октября.
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