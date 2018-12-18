Сеть алтайских санаториев будет коптить рыбу и выпускать овощные соки

В комбинат питания «Курорта Белокуриха» последовательно войдут цеха по производству, полуфабрикатов, рыбы, зельцев и холодцов, а также по переработке овощей, фруктов и ягод, сообщает портал «Сибирский округ».

Вместе они позволят нам готовить не только блюда повседневного меню санаториев, но и эксклюзивные позиции, которые пойдут в рестораны сети «Курорт Белокуриха». Все, что раньше мы покупали, теперь будем готовить сами. Последняя в очереди: линия для переработки овощей, фруктов и ягод для приготовления соков, джемов, повидла и концентратов.