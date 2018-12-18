Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 декабря -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Алтайские продукты
218

Сеть алтайских санаториев будет коптить рыбу и выпускать овощные соки

Компания «Курорт Белокуриха» намерена существенно расширить возможности собственного комбината питания. Помимо мясных полуфабрикатов здесь планируют выпускать продукцию для ресторанов сети санаториев.

Известная на Алтае сеть санаториев начала выпускать полуфабрикаты
Известная на Алтае сеть санаториев начала выпускать полуфабрикаты
пресс-служба "Курорт Белокуриха"

В комбинат питания «Курорта Белокуриха» последовательно войдут цеха по производству, полуфабрикатов, рыбы, зельцев и холодцов, а также по переработке овощей, фруктов и ягод, сообщает портал «Сибирский округ».

Людмила Шарабарина,
заместитель генерального директора компании «Курорт Белокуриха» по питанию:

Вместе они позволят нам готовить не только блюда повседневного меню санаториев, но и эксклюзивные позиции, которые пойдут в рестораны сети «Курорт Белокуриха». Все, что раньше мы покупали, теперь будем готовить сами. Последняя в очереди: линия для переработки овощей, фруктов и ягод для приготовления соков, джемов, повидла и концентратов.

Что уже сделано?

В апреле 2017 года компания запустила собственную пекарню, которая вошла в состав курортно-аграрного кластера Белокурихи. Помимо производства свежего хлеба, рассчитанного на выпуск 6 тысяч изделий в час, в его состав входит животноводческий комплекс на 100 голов мясного скота и пивоварня.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость