«Есть планы»: алтайский предприниматель рассказал, будет ли строить завод за 300 млн рублей

Компания «Целина» в Целинном районе действительно готовит проект нового крупозавода, однако сроки его реализации пока не известны и будут зависеть от ряда факторов. Об этом altapress.ru сообщил гендиректор предприятия Вячеслав Жигульский. Ранее в СМИ прошла информация, что инвестор уже в 2019 году начнет масштабную стройку.

Как сообщил «Коммерсант Сибирь» со ссылкой на свои источники в правительстве края, «Целина» за 2019−2020 годы построит в Алтайском крае завод мощностью 200 тонн круп и 50 тонн хлопьев в сутки.

По информации издания, проект общей стоимостью 4,5 млн долларов предполагает также установку фасовочной линии и возведение логистического склада.

Крупозавод «Целина». Олег Богданов

Вячеслав Жигульский,

генеральный директор предприятия «Целина»:

Могу лишь сказать, что планы есть, но будут ли они реализованы, это большой вопрос. Я не представляю, откуда в СМИ появилась недостоверная информация.

По словам Вячеслава Жигульского, на предпроектном этапе стоимость всего проекта оценивалась в 2,4 млн долларов. Возвести новое производство планировалось на имеющейся площадке в райцентре Целинное.

Что известно о заводе «Целина»?

Компания «Целина», основанная в 1999 году, является одним из ведущих зерновых предприятий Алтайского края. Мощности завода позволяют перерабатывать более 400 тонн зерновых в сутки.

Лузга гречихи Олег Богданов

Как уже сообщал altapress.ru, «Целина» успешно реализует не только саму крупу, но и отходы производства. Несколько лет назад завод начал поставки лузги гречихи в Китай, где из нее делают подушки.

Как рассказал Вячеслав Жигульский, сейчас компания начинает работать по этому направлению с Кореей.