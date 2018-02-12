Алтайские продукты

Путин на медведе и обнаженная Золушка: история единственного на Алтае музея шоколада

Сегодня, 15:17.
Жизнь

В начале января в Белокурихе-2 появилась еще одна необычная "точка притяжения". Теперь здесь можно увидеть сладкого президента Путина верхом на медведе, собирающуюся на бал Золушку, одиноко стоящую ногу Буратино, бюсты Шукшина, Рериха, Тараса Бульбы. И все это из шоколада.

Музей открыл известный скульптор Владимир Войчишин. Он же стал автором всех экспонатов.

Владимир встретил нас в воскресный день в своей мастерской. Ему сейчас немного не до шоколада: в ближайшее время мастер намерен работать над двумя скульптурами из мрамора. Дело это хлопотное и очень кропотливое. Какие тут могут быть сладости.

100 кило бельгийского шоколада

С шоколадом, как материалом для творчества, скульптор познакомился в Нью-Йорке, где жил много лет назад. И вот теперь, когда встал вопрос, что бы еще интересного открыть в Белокурихе-2, Войчишин подумал, а почему бы не заняться шоколадной скульптурой?

Скульптор Владимир Войчишин.
Скульптор Владимир Войчишин

Небольшой деревянный сруб ему помогла поставить одна бийская фирма всего за месяц. Дом получится очень уютным, теплым и с какой-то волшебной атмосферой внутри. 

Для производства скульптур из Москвы привезли 100 кг бельгийский шоколада фирмы Barry Callebaut. Формы Владимир Войчишин изготовил самостоятельно. И, как говорится, понеслось. 

Василий Шукшин в шоколаде.
Василий Шукшин в шоколаде
Рерих в шоколаде.
Рерих в шоколаде
Александр Бенгардт в шоколаде.
Александр Бенгардт в шоколаде

Среди сладких экспонатов появились бюсты Василия Шукшина, Рериха и даже Александра Бернгардта, руководителя компании "Курорт Белокуриха". С последним была связана отдельная история. Скульптор рассказывает: Бернгардта, почетного жителя Алтайского края, многое сделавшего для развития города-курорта, он хотел изваять в мраморе. Даже изготовил для этого специальную заготовку. Но сам герой становиться памятников особо не спешил.  

Владимир Войчишин,
скульптор, создатель Музея шоколада: 

— Он мне сказал: "Да ты что, люди не поймут, я ж живой". Идею с мрамором забыли. 

Поэтому пока Бернгардт сделан только из шоколада.

Майка доцента и волшебная рука

Музей шоколада на Белокурихе-2.
Музей шоколада на Белокурихе-2

Есть у Войчишина и сюжетные шоколадные скульптуры. Взять хотя бы обнаженную Золушку, ее скульптор представил по-особенному: феи-крестной рядом нет, и платья на девушке, кстати, тоже. Зато во всей красе показана точенная фигура сказочной героини. Девушка только собирается на бал. Что тут можно сказать: таково виденье мастера. 

"Сушится" в Музее и майка-алкоголичка Доцента из известного советского кинофильма "Джентельмены удачи". Вся она полностью сделана из бельгийского шоколада, как и прищепки на веревке. От настоящих их можно отличить только на вкус.   

Можно здесь увидеть и сладкий слепок руки самого Войчишина. Смотритель музея Алла Сергеенко рассказывает, что эта в этой шоколадной руке заключена особая энергетика. Прикоснувшись к слепку, творческие люди непременно почувствуют волшебную силу слепка.

А еще здесь есть настоящее сало в шоколаде и брутальный Тарас Бульба. Это своеобразная дань уважения предкам самого Войчишина, которые жили на Украине.  

Музей шоколада на Белокурихе-2.
Музей шоколада на Белокурихе-2

Сладкий Путин

Не обошел стороной скульптор и образ Владимира Путина. Президент изображен верхом на медведе. Эту скульптуру символично назвали "Хозяин своей тайги не отдаст". Других кандидатов в президенты в Музее шоколада пока нет. 

Как рассказывает Алла Сергеенко, именно сладкий Путин является самым популярным экспонатом.

Посетители музея также часто приобретают в подарок шоколадных собак — символ нынешнего года. Кроме того, популярны у зрителей сладкие фигурки сов.

Стоимость крупных шоколадных скульптур может достигать 4 тысяч рублей. Несмотря на то, что здешние фигурки недешевы, количество заказов только увеличивается. Сладкие скульптуры из Белокурихи-2 постепенно расходятся по разным регионом большой страны. 

Музей шоколада на Белокурихе-2.
Музей шоколада на Белокурихе-2
Музей шоколада на Белокурихе-2.
Музей шоколада на Белокурихе-2
Музей шоколада на Белокурихе-2.
Музей шоколада на Белокурихе-2

Гигантская "шоколадка"

Смотритель музея объясняет, что храниться такие экспонаты могут годами, пока не появится желание их съесть. Так как шоколад сделан с соблюдением всех технологий, скульптуры не плавятся и не текут: могут спокойно переносить комнатную температуру. Если со временем на шоколаде появился белесый налет — не беда. Напротив, это, по словам Аллы Сергеенко, показатель качества.

Как говорит смотритель, в ближайшее время в музее появится больше шоколадных скульптур на продажу. В том числе, будет много женских фигур: они сейчас на волне популярности.

Сам же мастер о попсе не думает, его занимают более масштабные произведения. Возможно, в скором времени в Белокурихе-2 появится шоколадное изваяние килограмм так на 50. Кто станет его прообразом, пока не известно. 

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