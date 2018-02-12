Путин на медведе и обнаженная Золушка: история единственного на Алтае музея шоколада

Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин. Музей шоколада на Белокурихе-2. Фото : Дмитрий Лямзин.

Музей открыл известный скульптор Владимир Войчишин. Он же стал автором всех экспонатов.

Владимир встретил нас в воскресный день в своей мастерской. Ему сейчас немного не до шоколада: в ближайшее время мастер намерен работать над двумя скульптурами из мрамора. Дело это хлопотное и очень кропотливое. Какие тут могут быть сладости.

100 кило бельгийского шоколада

С шоколадом, как материалом для творчества, скульптор познакомился в Нью-Йорке, где жил много лет назад. И вот теперь, когда встал вопрос, что бы еще интересного открыть в Белокурихе-2, Войчишин подумал, а почему бы не заняться шоколадной скульптурой?

Небольшой деревянный сруб ему помогла поставить одна бийская фирма всего за месяц. Дом получится очень уютным, теплым и с какой-то волшебной атмосферой внутри.

Для производства скульптур из Москвы привезли 100 кг бельгийский шоколада фирмы Barry Callebaut. Формы Владимир Войчишин изготовил самостоятельно. И, как говорится, понеслось.

Среди сладких экспонатов появились бюсты Василия Шукшина, Рериха и даже Александра Бернгардта, руководителя компании "Курорт Белокуриха". С последним была связана отдельная история. Скульптор рассказывает: Бернгардта, почетного жителя Алтайского края, многое сделавшего для развития города-курорта, он хотел изваять в мраморе. Даже изготовил для этого специальную заготовку. Но сам герой становиться памятников особо не спешил.

Владимир Войчишин,

скульптор, создатель Музея шоколада:

— Он мне сказал: "Да ты что, люди не поймут, я ж живой". Идею с мрамором забыли.

Поэтому пока Бернгардт сделан только из шоколада.

Майка доцента и волшебная рука

Есть у Войчишина и сюжетные шоколадные скульптуры. Взять хотя бы обнаженную Золушку, ее скульптор представил по-особенному: феи-крестной рядом нет, и платья на девушке, кстати, тоже. Зато во всей красе показана точенная фигура сказочной героини. Девушка только собирается на бал. Что тут можно сказать: таково виденье мастера.

"Сушится" в Музее и майка-алкоголичка Доцента из известного советского кинофильма "Джентельмены удачи". Вся она полностью сделана из бельгийского шоколада, как и прищепки на веревке. От настоящих их можно отличить только на вкус.

Можно здесь увидеть и сладкий слепок руки самого Войчишина. Смотритель музея Алла Сергеенко рассказывает, что эта в этой шоколадной руке заключена особая энергетика. Прикоснувшись к слепку, творческие люди непременно почувствуют волшебную силу слепка.

А еще здесь есть настоящее сало в шоколаде и брутальный Тарас Бульба. Это своеобразная дань уважения предкам самого Войчишина, которые жили на Украине.

Сладкий Путин

Не обошел стороной скульптор и образ Владимира Путина. Президент изображен верхом на медведе. Эту скульптуру символично назвали "Хозяин своей тайги не отдаст". Других кандидатов в президенты в Музее шоколада пока нет.

Как рассказывает Алла Сергеенко, именно сладкий Путин является самым популярным экспонатом.

Посетители музея также часто приобретают в подарок шоколадных собак — символ нынешнего года. Кроме того, популярны у зрителей сладкие фигурки сов.

Стоимость крупных шоколадных скульптур может достигать 4 тысяч рублей. Несмотря на то, что здешние фигурки недешевы, количество заказов только увеличивается. Сладкие скульптуры из Белокурихи-2 постепенно расходятся по разным регионом большой страны.

Гигантская "шоколадка"

Смотритель музея объясняет, что храниться такие экспонаты могут годами, пока не появится желание их съесть. Так как шоколад сделан с соблюдением всех технологий, скульптуры не плавятся и не текут: могут спокойно переносить комнатную температуру. Если со временем на шоколаде появился белесый налет — не беда. Напротив, это, по словам Аллы Сергеенко, показатель качества.

Как говорит смотритель, в ближайшее время в музее появится больше шоколадных скульптур на продажу. В том числе, будет много женских фигур: они сейчас на волне популярности.

Сам же мастер о попсе не думает, его занимают более масштабные произведения. Возможно, в скором времени в Белокурихе-2 появится шоколадное изваяние килограмм так на 50. Кто станет его прообразом, пока не известно.