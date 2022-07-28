28 июля
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Алтайские продукты

В Алтайском крае будут добывать уникальную воду как в живописном местечке Италии

Компания «Бочкари» получила разрешительные документы на разработку скважины в селе Сростки Бийского района. Еще в марте о проблеме с получением необходимого сертификата говорил гендиректор предприятия Вадим Смагин. По его словам, теперь трудности удалось преодолеть при участии властей региона.

Стакан воды.
Стакан воды.
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Татьяна Ганина, директор департамента качества и стандартизации «Бочкарей», 21 июля в ходе пресс-конференции рассказала: об источнике в Сростках местные жители знали давно и отмечали ее целебное воздействие на здоровье. Их догадки были подтверждены гидрогеологами и медиками, которые установили, что вода действительно уникальна.

«Она приятная на вкус, — объяснила Татьяна Ганина. — Ее минерализация очень мягкая. Воду можно использовать для питья и для лечения различных заболеваний».

Эксперты отмечают, что по своим свойства вода из источника в Сростках похожа на ту, что добывают в итальянском местечке Фьюджи. Источник стал популярным еще в XIV веке, когда Папа Бонифаций VIII заявил, что его камни в почках были исцелены благодаря здешним минеральным водам.

Сейчас вода Fiuggi продается по всему миру.

Подробности своего нового проекта Бочкари пока сильно не раскрывают. Известно лишь, что в настоящий момент на предприятии разрабатывают варианты дизайна упаковки под данный продукт. Ориентирован он будет как на рядовых потребителей, так и на сегмент HoReCa.

Что еще выпустило предприятие

В середине июля «Бочкари» запустили новую линейку безалкогольных напитков, среди которых есть и Cola. Разливают их в ПЭТ-тару объемом 0,5 и 1,5 литра. В ближайшее время они могут появиться и в «стекле».

Дмитрий Лямзин.
Дмитрий Лямзин.
Дмитрий Лямзин.
Дмитрий Лямзин.
Дмитрий Лямзин.

В начале 2022 года на заводе была установлена суперсовременная линия розлива в стеклянную бутылку, мощности которой позволяют обеспечить потребность нового безалкогольного производства.

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