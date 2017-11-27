"Курорт Белокуриха" будет выпускать эксклюзивные полуфабрикаты из мяса, овощей и рыбы

Компания "Курорт Белокуриха" начала выпускать собственные полуфабрикаты. Новая линия оборудована итальянским тестомесом, рассчитанным на 80 кг теста, пельменным аппаратом производительностью 200 кг изделий в час и фаршемешалкой. Вся продукция будет предназначаться ресторанам сети санаториев. Напомним, это далеко не первое собственное производство "Курорта Белокуриха". В структуру компании уже входят пекарня, пивоварня и животноводческий комплекс. В перспективе в городе-курорте еще может появиться винокуренный завод.
Обеспечивать функционал новой линии полуфабрикатов будут три сотрудника — технолог, оператор и кухонная рабочая. Технологии производства теста уже отработаны. Для пельменей оно будет изготавливаться из алтайской муки. Ингредиенты для начинки полуфабрикатов будут разные: мясные, овощные и даже рыбные. По словам Людмилы Шарабариной, замдиректора "Курорта Белокуриха" по питанию, запуск собственного производства позволит не зависеть от сторонних поставщиков.
Людмила Шарабарина,
заместитель генерального директора компании "Курорт Белокуриха" по питанию:
Приобретение пельменного аппарата продиктовано обстоятельством и временем, для этого есть несколько причин. Во-первых, в структуре нашей компании появился животноводческий комплекс "Шотландские луга", расположенный в Солонешенском районе, откуда в ближайшем будущем мы получим высококачественное мясо, причем не только говядину, но и конину. Это мясо будет поступать в охлажденном виде. Во-вторых, с запуском нового производства мы сами можем корректировать объемы и ассортимент необходимой продукции. Теперь мы не будем зависеть условий поставщиков.
В апреле 2017 года компания запустила собственную пекарню, которая вошла в состав курортно-аграрного кластера, который сейчас создают в Белокурихе. Помимо производства свежего хлеба, рассчитанного на выпуск 6 тысяч изделий в час, в его состав входит животноводческий комплекс на 100 голов мясного скота и пивоварня. В следующем году "Курорт Белокуриха" планирует запустить винокуренный завод. Напитки здесь будут выпускать из алтайских плодов и ягод: облепихи, смородины, черники, малины, калины и других.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.