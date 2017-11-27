"Курорт Белокуриха" будет выпускать эксклюзивные полуфабрикаты из мяса, овощей и рыбы

Автоматизированная пекарня в Белокурихе. Фото : Евгения Родочинская. Известная на Алтае сеть санаториев начала выпускать полуфабрикаты . Фото : пресс-служба "Курорт Белокуриха" . Известная на Алтае сеть санаториев начала выпускать полуфабрикаты . Фото : пресс-служба "Курорт Белокуриха" . Известная на Алтае сеть санаториев начала выпускать полуфабрикаты . Фото : пресс-служба "Курорт Белокуриха" . Известная на Алтае сеть санаториев начала выпускать полуфабрикаты . Фото : пресс-служба "Курорт Белокуриха" . Известная на Алтае сеть санаториев начала выпускать полуфабрикаты . Фото : пресс-служба "Курорт Белокуриха" . Известная на Алтае сеть санаториев начала выпускать полуфабрикаты . Фото : пресс-служба "Курорт Белокуриха" . Известная на Алтае сеть санаториев начала выпускать полуфабрикаты . Фото : пресс-служба "Курорт Белокуриха" .

Обеспечивать функционал новой линии полуфабрикатов будут три сотрудника — технолог, оператор и кухонная рабочая. Технологии производства теста уже отработаны. Для пельменей оно будет изготавливаться из алтайской муки. Ингредиенты для начинки полуфабрикатов будут разные: мясные, овощные и даже рыбные. По словам Людмилы Шарабариной, замдиректора "Курорта Белокуриха" по питанию, запуск собственного производства позволит не зависеть от сторонних поставщиков.

Людмила Шарабарина,

заместитель генерального директора компании "Курорт Белокуриха" по питанию:

Приобретение пельменного аппарата продиктовано обстоятельством и временем, для этого есть несколько причин. Во-первых, в структуре нашей компании появился животноводческий комплекс "Шотландские луга", расположенный в Солонешенском районе, откуда в ближайшем будущем мы получим высококачественное мясо, причем не только говядину, но и конину. Это мясо будет поступать в охлажденном виде. Во-вторых, с запуском нового производства мы сами можем корректировать объемы и ассортимент необходимой продукции. Теперь мы не будем зависеть условий поставщиков.

В апреле 2017 года компания запустила собственную пекарню, которая вошла в состав курортно-аграрного кластера, который сейчас создают в Белокурихе. Помимо производства свежего хлеба, рассчитанного на выпуск 6 тысяч изделий в час, в его состав входит животноводческий комплекс на 100 голов мясного скота и пивоварня. В следующем году "Курорт Белокуриха" планирует запустить винокуренный завод. Напитки здесь будут выпускать из алтайских плодов и ягод: облепихи, смородины, черники, малины, калины и других.