Власти рассказали, как развивается конфликт вокруг алтайского сыра "Ламбер"

PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 миллионов. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов. PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей. Фото : Олег Богданов.

Александр Лукьянов,

первый вице-премьер правительства Алтайского края:

— Ситуация до сих пор не разрешилась. Россельхознадзор ограничил поставки, так как в сырах выявлены антибиотики. Наше ветеринарное ведомство сейчас в этом вопросе разбирается. Если некачественное молоко было поставлено с территории нашего региона, это одно. Но, возможно, что сырье было привезено с Новосибирской или Омской областей, где также производятся закупки. Предприятие не согласилось с выводами регионального Россельхознадзора. Ситуация находится на контроле головного ведомства. Решение пока не найдено.

По словам Александра Лукьянова, до сих пор не ясно, насколько могут затянутся проверки.

Напомним, 24 ноября Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай обнародовал результаты проверок, проведенных на "Рубцовском молочном заводе". Проверяющие нашли в сыре "Ламбер" антибиотики тетрациклиновой группы. В ведомстве сообщили: это уже не первый случай превышения допустимого уровня данного вещества в продукции предприятия. После первого раза "Рубцовский молочный завод" был поставлен на усиленный лабораторный контроль, который, в свою очередь, подтвердил нарушение ветеринарно-санитарных требований. На основании протоколов испытаний в Реестре предприятий Таможенного союза "РЗМ" получил статус "временно ограничено".

Он запрещает "Рубцовскому молочному заводу" осуществлять поставки сыра на рынок стран-участниц ЕАЭС. Речь идет об Армении, Казахстане, Белоруссии и Киргизии. В Россельхознадзоре по Алтайскому краю altapress.ru пояснили, что срок запрета будет зависеть от действий самого предприятия.

Позже представители PepsiCo Россия сообщили, что в результате независимой проверки информация Россельхознадзора относительно антибиотиков в сыре "Ламбер" не подтвердилась. Ведомство в свою очередь выдвинула обвинения в незаконном получении корпорацией ее внутренней документации.