Алтайские продукты

Власти рассказали, как развивается конфликт вокруг алтайского сыра "Ламбер"

Сегодня, 10:18.
Экономика

"Рубцовский молочный завод" (входит в структуру компании PepsiCo Россия) и региональный Россельхознадзор так и не пришли к консенсусу относительно сыра "Ламбер" и обнаруженного в нем антибиотика. Поэтому запрет на экспорт продукции с Алтая в страны Таможенного союза, который был наложен в ноябре, до сих пор не снят. Производитель не признает своей вины, стороны конфликта продолжают обмениваться взаимными обвинениями.      

Александр Лукьянов,
первый вице-премьер правительства Алтайского края:

— Ситуация до сих пор не разрешилась. Россельхознадзор ограничил поставки, так как в сырах выявлены антибиотики. Наше ветеринарное ведомство сейчас в этом вопросе разбирается. Если некачественное молоко было поставлено с территории нашего региона, это одно. Но, возможно, что сырье было привезено с Новосибирской или Омской областей, где также производятся закупки. Предприятие не согласилось с выводами регионального Россельхознадзора. Ситуация находится на контроле головного ведомства. Решение пока не найдено.

По словам Александра Лукьянова, до сих пор не ясно, насколько могут затянутся проверки. 

PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей.
PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей

Напомним, 24 ноября Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай обнародовал результаты проверок, проведенных на "Рубцовском молочном заводе". Проверяющие нашли в сыре "Ламбер" антибиотики тетрациклиновой группы. В ведомстве сообщили: это уже не первый случай превышения допустимого уровня данного вещества в продукции предприятия. После первого раза "Рубцовский молочный завод" был поставлен на усиленный лабораторный контроль, который, в свою очередь, подтвердил нарушение ветеринарно-санитарных требований. На основании протоколов испытаний в Реестре предприятий Таможенного союза "РЗМ" получил статус "временно ограничено". 

PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей.
PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей

Он запрещает "Рубцовскому молочному заводу" осуществлять поставки сыра на рынок стран-участниц ЕАЭС. Речь идет об Армении, Казахстане, Белоруссии и Киргизии. В Россельхознадзоре по Алтайскому краю altapress.ru пояснили, что срок запрета будет зависеть от действий самого предприятия.

Позже представители PepsiCo Россия сообщили, что в результате независимой проверки информация Россельхознадзора относительно антибиотиков в сыре "Ламбер" не подтвердилась. Ведомство в свою очередь выдвинула обвинения в незаконном получении корпорацией ее внутренней документации. 

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