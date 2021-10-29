Алтай попал в список регионов, где водителям устроят «сплошные проверки» перед нерабочей неделей

ГИБДД анонсировала «широкомасштабные рейды и сплошные проверки» в нескольких регионах в последние дни октября, сообщает « Газета.ru ».

Массовые проверки устроят автолюбителям перед нерабочей неделей, объявленной из-за коронавируса.

В ходе рейдов задействуют максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе руководящего.

«На территории Республики Алтай в субботу, 30 октября, проведут мероприятие „Нетрезвый водитель“. Жителей ждут „массовые проверки водителей транспортных средств“», — пригрозили в Госавтоинспекции.

Проверки пройдут еще в шести регионах. Так, в Сибири нарушителей будут ловить в Иркутской области, но лишь в отдельных районах.

По всей Самарской области с 29 по 31 октября пройдут «широкомасштабные целенаправленные рейды» для отлова пьяных водителей и автомобилистов, допускающих грубые нарушения.

В Тверской области на весь период нерабочих дней (до 7 ноября) запланировали мероприятие под названием «Контроль трезвости».

В Курской области полицейские выйдут на поиск нетрезвых автомобилистов 30 и 31 октября.

В Кировской области автоинспекторы 30 октября устроят «сплошные проверки» на состояние опьянения, причем на помощь выйдут народные дружинники.

В Архангельской области пройдут «Безопасные каникулы», направленные на повышение детских навыков безопасного поведения на улицах. Также полицейские проверят, как водители перевозят детей.

Ранее сообщили про детей в Бийске, которые выбегали на дорогу и танцевали перед машинами.