Алтайские дорожники начали ремонт на двух участках Чуйского тракта

В Алтайском крае приступили к ремонту на федеральных автодорогах в Тальменском, Первомайском и Калманском районах, сообщают в Упрдор "Алтай". Новый защитный слой будет состоять из битумоминеральной смеси.
На двух участках "Чуйского тракта" отремонтируют 5 км дороги, а на автодороге А-322 в Калманском районе обновят 10 км. Также на этих участках заменят дорожные знаки, указатели и барьерное ограждение.
Дорожники планируют устранить колейность, улучшить показатели ровности и коэффициент сцепления. Для горизонтальной разметки будут использовать долговечные материалы — термопластик и холодный пластик ручного нанесения.
Ремонтные работы на трассе А-322 продолжаются в Алейском и Шипуновском районах, на "Чуйском тракте" — в Зональном, Бийском и Красногорском районах.
Где отремонтируют федеральные трассы в Алтайском крае
Дорожники просят водителей быть внимательнее на участках производства дорожных работ, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков. В круглосуточном режиме работает диспетчерская служба: 8 (3852) 63-14-59.
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