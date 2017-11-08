Алтайские трассы дважды перекроют из-за военных колонн

Из-за движения военных колонн вечером 8 и 9 ноября перекроют несколько трасс под Барнаулом. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
8 ноября с 21:45 до 00:45 будет ограничено движение на трассах:
"Фирсово — Барнаул — Рассказиха — Лесной";
"Бобровка — Барнаул — Рассказиха".
09 ноября с 18:45 до 21:45 для транспорта перекроют дороги:
"Барнаул — Рассказиха — Лесной — Б. Ключи";
"Бобровка — Барнаул — Рассказиха — Лесной — Б. Ключи".
Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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