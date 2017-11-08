Алтайские трассы дважды перекроют из-за военных колонн

8 ноября с 21:45 до 00:45 будет ограничено движение на трассах:

"Фирсово — Барнаул — Рассказиха — Лесной";

"Бобровка — Барнаул — Рассказиха".

09 ноября с 18:45 до 21:45 для транспорта перекроют дороги:

"Барнаул — Рассказиха — Лесной — Б. Ключи";

"Бобровка — Барнаул — Рассказиха — Лесной — Б. Ключи".

Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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