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Автоновости

Алтайский сельчанин собрал телегу-грузовик с сердцем трактора и колесами самолета

Житель Поспелихинского района Борис Михеенко собрал многоцелевой грузовик, который помогает ему после развала колхоза, сообщают «Вести Алтай».

Самодельную телегу-грузовик собрал житель Алтайского края.
Самодельную телегу-грузовик собрал житель Алтайского края.
кадр из видео vesti22.tv.

Собирать грузовик Михеенко начал после того, как на свалке нашел раму от ГАЗ-51.

«На авиарезине телега получилась грузоподъемной. После развала колхоза самоделка не раз выручала большое подворье, на котором была корова, поросята, гуси, овцы, пчелы и большой огород», — рассказали в телесюжете.

Мужчина рассказал, что местные жители, когда увидели машину в действии, начали писать жалобы в полицию.

«Непросто было получить документ на каждый узел машины. Но вскоре самоделку украсил заветный номер от трактора и можно было спокойно заняться шлейфом орудий», — отметили в сюжете.

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