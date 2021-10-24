Алтайский сельчанин собрал телегу-грузовик с сердцем трактора и колесами самолета

Собирать грузовик Михеенко начал после того, как на свалке нашел раму от ГАЗ-51.
«На авиарезине телега получилась грузоподъемной. После развала колхоза самоделка не раз выручала большое подворье, на котором была корова, поросята, гуси, овцы, пчелы и большой огород», — рассказали в телесюжете.
Мужчина рассказал, что местные жители, когда увидели машину в действии, начали писать жалобы в полицию.
«Непросто было получить документ на каждый узел машины. Но вскоре самоделку украсил заветный номер от трактора и можно было спокойно заняться шлейфом орудий», — отметили в сюжете.