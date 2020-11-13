От скуки на все руки. Топ-5 удивительных автомобилей на вторичном рынке Алтайского края

Пока одни любители автомобилей скупают новенькие модели, а другие приобретают поддержанные с помощью сайтов частных объявлений, третьи автолюбители начали творить машину «мечты» собственноручно. Самособранные тачки в цене иногда не уступают поддержанным шестилетним автомобилям B-класса. Altapress.ru собрал для вас лучших представителей из «хенд-мейд» сегмента с сайта частных объявлений drom.ru .

ТОП 5: «Квазимодо» на вторичном рынке Алтайского края в сегменте самособранных авто

Самособранные автомобили такие разные по цвету, конструкции и применению, но их объединяет одно — проблемы с документами и с ГИБДД, если вы рискнете выехать на этих машинах на трассу.

1 место. Внедорожник на БТР — 555 000 рублей.

Первое место, по стоимости и по адекватности, занял бывший УАЗ-3163 из далекого 2000-го года. Теперь это высокопроходимый и выносливый внедорожник «ручной работы». Был собран пять лет назад. По признанию владельца, из-за низкого качества отечественных запчастей часто приходилось менять расходники и комплектующие. Это влетало в копеечку, но результатов не оправдывало.

Сайты частных объявлений. Drom.ru.

Поэтому раздаточная коробка УАЗа сменилась с «гражданской» на демобилизованную БТР-80. Новая конструкция была дополнена двигателем от «второго» Марка, колеса увеличились до 42 диаметра, а коробка передач досталась от ГАЗ-53.

«Собрано все на новых агрегатах, все обслужено, открашено, замавилено. Если честно, то тачка не для соревнований (тяжеловат), а так все сделано на совесть. Желания особого продавать я не испытываю, просто времени пока заниматься ей нет», — пишет автор объявления.

По признанию хозяина и конструктора, стоимость автомобиля уже давно перевалила за 1 млн рублей из-за расходов на комплектующие и узлы. Но цену в 555 тысяч рублей он считает адекватной, хотя такого авто больше нигде не найти.

Пробег небольшой — всего 500 км.

2 место. Волга «Высотка» — 300 000 рублей.

Сайты частных объявлений. Drom.ru.

Второе место по аналогичным характеристикам забирает отечественная «Волга» на американских колесах. Самособранный автомобиль, некогда «ГАЗ-3110», можно с чистой совестью назвать железным винегретом — здесь сочетаются гидроусилитель руля от Nissan Safari, двигатель от «ГАЗ-52» форсированный, КПП и раздатка от «ГАЗ-69» (понижена 3.15), американская резина 35, мосты УАЗ, усиленная рама от «ГАЗ-69».

По словам владельца, цена за машину обусловлена именно наличием забугорных колес, которые он выписывал специально с другого конца планеты.

«Четыре колеса обошлись мне практически в 200 тысяч. Поэтому и цена такая», — аргументировал автор объявления.

Кроме того, алтайский кулибин усилил кузов, выровнял пол, установил бак от «мерса» на 80 литров (в багажник). С такими «подъемными» характеристиками автомобиль в высоту достигает практически 2 метров. Чтобы наступить на подножку придется задрать конечность на 52 см от земли. Зато, на оптимизме заверяет продавец, машина «едет намного лучше УАЗа, а по комфорту — чисто Волга».

Пробег автомобиля небольшой — всего 2 000 км.

3 место. Полу-Нива — 270 000 рублей.

Сайты частных объявлений. Drom.ru.

Полу-Нива или полу-фургон? В общем, самодельное коммерческое авто занимает третье место по стоимости. За переднюю часть корпуса с прицепом продавец требует 270 тыс. рублей. Если учитывать, что целая трехлетняя «Нива» стоит около полумиллиона, то цена математически честная.

«Документы с проблемами, чтобы поставить на учет надо 50 тысяч рублей», — честно признался продавец.

Житель Ребрихи собрал автомобиль также, как Виктор собрал своего монстра — из разных кусков. В «рестайлинг» вошли: двигатель от «Оки», мосты от «Москвича», раздаточная коробка от «Нивы», гидроусилитель руля и ободранные шины с пониженным давлением от «ГАЗ-66». Набегал пятнистый «компот» 300 000 км.

4 место. Жигули на гусеницах — 255 000 рублей.

В пятерке лучших по цене, но не по креативу, попадает и бывший «ВАЗ-2104» 1995 года выпуска. Ныне — это снегоуборочная машина с высокой проходимостью.

Сайты частных объявлений. Drom.ru.

Автор объявления рассказал, что конструировал аппарат не один. С напарником сварили ковш и прикрепили к ходовой части, основу которой заняла импровизированная гусеничная лента. Она также выполнена в стиле «хэнд-мейд». За красоту продавец выставил ценник в 255 тыс. рублей.

Справка Стоимость самодельного варианта снегоуборочной машины практически равна магазинной. Для масштабной уборки снега на придомовой территории понадобится аппарат (на бензине) с ценником около 250 тыс. рублей.

5 место. Алюминиевый «привет» из 80-х — 250 000 рублей.

Сайты частных объявлений. Drom.ru.

Неизвестно какую модель автомобиля пытался воссоздать «механик», но узлы и агрегаты в машине представляют солянку отечественных комплектующих.

«Кузов полностью самодельный из алюминия и металла. Задние фонари — от „Москвича“, мотор, трансмиссию и ходовую часть взяли от „Волги“», — пишет автор.

Двери установлены в шахматном порядке — их всего две — левая находится со стороны водителя, правая — со стороны заднего пассажирского сидения. Собран авто был в далеких 1980-х годах. Конструктор, по видимому, пытался повторить дизайн шестых «Жигулей» или создать гибрид «шестерки» и классического «спортивного кара» по типу Chevrolet Camaro из 1969 года (только более грубый и сплющенный вариант).

Бонус «5+»

Болотоход «вело-рикша» — 55 000 рублей.

Этот экземпляр нельзя было обойти стороной. Конструктор великолепно «замаскировал» исходники — не разберешь, что, от чего и куда приклеено. Из беседы с продавцом выяснилось, что рама была сварена «из того, что было», коробка изъята из «шестерки» «Жигулей», приобретен и установлен двигатель Lifan, а коробка передач и колеса достались от «Урала» (речь об автомобиле).

Сайты частных объявлений. Drom.ru.

Хозяин этого великолепия признался, что создавал болотоход от скуки и безделия, ну и из спортивного интереса. Зато потом, по весне на рыбалку и за березовым соком через болота ездил с комфортом.