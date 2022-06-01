Алтайское предприятие представило прототип вездехода для грязи, снега и болота

Легкий вездеход, оснащенный большими шинами низкого давления, имеет проходимость, сравнимую с вездеходами на гусеничном ходу. Такая машина легко преодолеет грязь, снег, болотистую местность.

По словам руководителя рубцовского предприятия «Алтайтрансмаш-сервис» Ивана Томашевича, идея создания караката возникла в прошлом году.

Специалисты предприятия изучили зарубежные аналоги и поняли, что, используя производственные мощности предприятия, можно сделать аналог, не уступающий по техническим характеристикам и имеющий гораздо меньшую стоимость.

«Главная задача, с которой мы столкнулись и с которой наши специалисты справились, — решить вопрос с центром тяжести, чтобы исключить риск опрокидывания караката даже при крутых подъемах. Мы сделали плавающую заднюю ось, которая компенсирует неровности поверхности, по которой передвигается каракат. На сегодня опытный образец имеет грузоподъемность до полутонны и развивает скорость до 50 километров в час. А еще на нем можно передвигаться по воде», — подчеркнул Томашевич.

По его словам, разработка имеет хорошие перспективы. В европейской части России каракаты изготавливают, но в Сибирском федеральном округе транспорт с такими техническими характеристиками пока не производят.

Более того, добавил Томашевич, еще на этапе проектирования специалисты предприятия предложили свои авторские разработки по улучшению технических характеристик будущего вездехода.