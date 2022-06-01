1 июня
Промышленность Алтая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Алтайское предприятие представило прототип вездехода для грязи, снега и болота

На предприятии «Алтайтрансмаш-сервис» завершились опытно-конструкторские работы по изготовлению караката, сообщает алтайский минпром.

Алтайское предприятие представило прототип уникального вездехода.
Алтайское предприятие представило прототип уникального вездехода.
altairegion22.ru со ссылкой на "Алтайтрансмаш-сервис".

Легкий вездеход, оснащенный большими шинами низкого давления, имеет проходимость, сравнимую с вездеходами на гусеничном ходу. Такая машина легко преодолеет грязь, снег, болотистую местность.

По словам руководителя рубцовского предприятия «Алтайтрансмаш-сервис» Ивана Томашевича, идея создания караката возникла в прошлом году.

Специалисты предприятия изучили зарубежные аналоги и поняли, что, используя производственные мощности предприятия, можно сделать аналог, не уступающий по техническим характеристикам и имеющий гораздо меньшую стоимость.

«Главная задача, с которой мы столкнулись и с которой наши специалисты справились, — решить вопрос с центром тяжести, чтобы исключить риск опрокидывания караката даже при крутых подъемах. Мы сделали плавающую заднюю ось, которая компенсирует неровности поверхности, по которой передвигается каракат. На сегодня опытный образец имеет грузоподъемность до полутонны и развивает скорость до 50 километров в час. А еще на нем можно передвигаться по воде», — подчеркнул Томашевич.

По его словам, разработка имеет хорошие перспективы. В европейской части России каракаты изготавливают, но в Сибирском федеральном округе транспорт с такими техническими характеристиками пока не производят.

Более того, добавил Томашевич, еще на этапе проектирования специалисты предприятия предложили свои авторские разработки по улучшению технических характеристик будущего вездехода.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость