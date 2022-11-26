Ангельский «Запорожец» с голубеньким кузовом продают барнаульцам за 97 тыс. рублей в сибирском городе

Прелестный «Запорожец» небесно-голубого цвета продают в Гурьевске (Кемеровская область) за 97 тыс. рублей. Такое предложение для барнаульцев появилось на drom.ru .

Год выпуска автомобиля не уточняют. Но, по словам владельца, машина принадлежит ему с 2006-го. Двигатель «Запорожца» — бензиновый, объемом в 9 литров и мощностью 27 лошадиных сил. У него механическая коробка передач, задний привод и пробег 65 тыс. километров.

Руль находится слева. В объявлении говорится, что техпаспорт авто старого образца. По его словам, автомобиль «в очень и очень достойном состоянии».

«Все элементы кузова родные. Днище ровное, без дыр. Пороги целые», — утверждает продавец.

Кстати, в Барнауле продают ангельскую «однушку» с голубенькими стенами. С гирляндой и цветочками повсюду.