Антимонопольщики предложили отменить повышение топливного акциза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила кабмину не повышать акцизные ставки на бензин и дизель с 1 января 2019 года, как планировалось ранее.

«В целях снижения давления на розничные цены мы предложили оставить акцизы с 2019 года на том уровне, на котором они находятся сейчас. Мы уже предложили это правительству», — цитирует РИА Новости начальника управления регулирования ТЭКа антимонопольного ведомства Дмитрия Махонина.

В сентябре и октябре цены в крупнооптовом сегменте топливного рынка заметно поднялись из-за осенних ремонтов и снижения продаж на бирже, а розничные — фактически не менялись с начала июня.

16 октября глава министерства финансов и первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов гарантировал, что цены на бензин не вырастут вслед за планируемым повышением акцизов, пишет polit.ru. «Мы не рассчитываем ни на какие скачки и никакие скачки не планируем», — заявил он, пояснив, что «предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано, сдемпфировано это увеличение нагрузки».

Ранее эксперты отметили, что розничные продавцы бензина и дизеля сейчас работают себе в убыток, а с нового года цены могут все же вырасти из-за увеличения акцизов и налогового маневра в нефтяной отрасли.