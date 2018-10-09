Оптовая цена на бензин в Алтайском крае подскочила на 14%

С 9 августа по 8 октября отпускная цена бензина АИ-95 на Барнаульской нефтебазе «Газпромнефти» увеличилась на 14%, АИ-92 — на 10%, дизельного топлива — на 9%. Об этом свидетельствуют данные Алтайского топливного союза (АТС).

По данным АТС, стоимость тонны бензина АИ-92 9 августа составляла 47,4 тыс. рублей, 8 октября— 52,8 тыс. Бензин АИ-95 за два месяца подорожал с 48,7 до 56,5 тыс. рублей. Дизельное топливо — с 49,2 до 54,15 тыс. рублей за тонну.

Ранее руководитель АТС Юрий Матвейко называл такие темпы роста оптовых цен на нефтепродукты «космическими». Он отметил, что цены растут из-за того, что нефтяные компании увеличили поставки на экспорт, а продажи внутри страны через биржу сократили. При высокой цене на нефть и ослабшем рубле это позволит нефтяникам заработать больше, но дестабилизирует ситуацию на внутреннем рынке.

Ситуация повторяет события весны 2018 года. Тогда резкий рост оптовых цен потянул за собой повышение розничных. Это вызвало недовольство населения. Тогда власти снизили акцизы на топливо, а нефтяников принудили сократить экспорт и заморозить цены на заправках. Но эта мера была временной.

Повышение цен в опте пока не отразилось на ценниках на стелах АЗС в Алтайском крае. Но в других регионах розничные цены тоже пошли вверх.

1 октября Российский топливный союз (РТС) отправил письмо заместителю председателя правительства Дмитрию Козаку, в котором попросил отменить заморозку розничных цен (копия документа есть в распоряжении altapress.ru).

В документе говорится, что независимые АЗС не могут сдерживать цены и их клиенты уже уходят на заправки крупных нефтяников, держащих старые цены. При этом нефтяные компании не выполняют поручение увеличить продажи на внутреннем рынке на 3%.

Напомним, после весеннего роста цен на заправках кабмин снизил акцизы на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены на уровне 30 мая. Представители независимых АЗС позже заявляли, что из-за роста оптовых цен на бензин вкупе с заморозкой цен в рознице их бизнес балансирует на грани разорения и скоро в России начнется массовое закрытие независимых заправок.