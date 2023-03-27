Арктический красавец. BMW X7 в редком окрасе продают за 14 млн рублей

BMW X7 2022 года выпуска продают за 14 млн рублей. У него редкий окрас и дорогая отделка салона. Объявление размещено на Drom.ru.

BMW X7 2022 года выпуска за 14 млн рублей

BMW X7 выкрашен в редкий цвет — арктический серый с бриллиантовым эффектом. Салон же отделан ярко-оранжевой кожей и украшен деревянными вставками из тополя.

В автомобиле установлена цифровая приборная панель и центральный дисплей с диагоналями экранов 12,3 дюйма.

Дополнительно для комфорта водителя и пассажиров в салоне есть сиденья повышенной комфортности с памятью положений, подстаканник с поддержкой температуры и панорамная стеклянная крыша.

В автомобиле установлен климат-контроль с пятью зонами индивидуальной настройки климата для водителя и пассажиров. Есть режим для стран с холодным климатом.

У BMW X7 бензиновый двигатель на 3 л, автоматическая спортивная коробка передач и 340 лошадиных сил. Автомобиль совершенно новый, без пробега.

BMW разгоняется до 245 км/ч, время разгона с места до 100 км/ч составляет 6,1 сек.